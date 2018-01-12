Births

Birth Announcements for week ending Jan. 12, 2018

The Olympian

January 12, 2018 01:10 PM

New Day Midwifery

BREIER, Aleah and Lathen, Olympia, a boy, Ezra Allen, Dec. 30

TUTKO, Ember and Ari, Olympia, a boy, Demitri Neve, Dec. 24

The Birth House

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HAZLERIG, Libby and Tim, Lacey, a girl, Cera Jane, Jan. 5

Capital Medical Center

CHILD/BALZER, Hannah and Chase, Tumwater, a girl, Courtney Louise Balzer, Dec. 23

EIDE, Jennifer and Gregory, Hoquiam, a girl, Marlowe Gianna, Dec. 22

CORREIA/GARDNER, Amie and Ryan, Rainier, a girl, Daphne Noell Gardner, Dec. 27

DOUGLAS, Tomarrah, Yelm, a girl, Evelynn Haunani Nohea Ku’ulpolani Konewa, Dec. 24

Providence St. Peter Hospital

BARRETT, Elizabeth and Aaron, Lacey, a girl, Nari Elizabeth Selyse, Jan. 2

LILLEY, Melissa and Chris, Olympia, a boy, Christohper Lee, Dec. 28

BYMERS/MAISLIN, Khalle and Joel, Olympia, a boy, Brayden Tyler Maislin, Dec. 29

MCDONALD, Kristina and Scotty, Yelm, a boy, Waylon, Dec. 30

BURDICK/NOVAK, Bailey and Tyler, Aberdeen, a girl, Beneli Rae Novak, Dec. 27

RIEDESEL, Jennifer and John, Elma, a girl, Dylann Rae, Dec. 29

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