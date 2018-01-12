Birth Announcements for week ending Jan. 12, 2018

New Day Midwifery
BREIER, Aleah and Lathen, Olympia, a boy, Ezra Allen, Dec. 30
TUTKO, Ember and Ari, Olympia, a boy, Demitri Neve, Dec. 24
The Birth House
Never miss a local story.
HAZLERIG, Libby and Tim, Lacey, a girl, Cera Jane, Jan. 5
Capital Medical Center
CHILD/BALZER, Hannah and Chase, Tumwater, a girl, Courtney Louise Balzer, Dec. 23
EIDE, Jennifer and Gregory, Hoquiam, a girl, Marlowe Gianna, Dec. 22
CORREIA/GARDNER, Amie and Ryan, Rainier, a girl, Daphne Noell Gardner, Dec. 27
DOUGLAS, Tomarrah, Yelm, a girl, Evelynn Haunani Nohea Ku’ulpolani Konewa, Dec. 24
Providence St. Peter Hospital
BARRETT, Elizabeth and Aaron, Lacey, a girl, Nari Elizabeth Selyse, Jan. 2
LILLEY, Melissa and Chris, Olympia, a boy, Christohper Lee, Dec. 28
BYMERS/MAISLIN, Khalle and Joel, Olympia, a boy, Brayden Tyler Maislin, Dec. 29
MCDONALD, Kristina and Scotty, Yelm, a boy, Waylon, Dec. 30
BURDICK/NOVAK, Bailey and Tyler, Aberdeen, a girl, Beneli Rae Novak, Dec. 27
RIEDESEL, Jennifer and John, Elma, a girl, Dylann Rae, Dec. 29
Comments