Playoff history: Seattle Seahawks and Detroit Lions

Seattle Seahawks
Overall record: 15-14 (.517)
Wild card record: 7-4
Divisional record: 4-7
Super Bowl record: 1-2 (.333)
YEAR-BY-YEAR RESULTS
(Home teams in all capitals)
2015
NFC WILD CARD GAME
Seattle 10, MINNESOTA 9
NFC DIVISIONAL PLAYOFF
CAROLINA 31, Seattle 24
2014
NFC DIVISIONAL PLAYOFF
SEATTLE 31, Carolina 17
NFC CHAMPIONSHIP
SEATTLE 28, Green Bay 22 (OT)
SUPER BOWL XLIV
New England 28, Seattle 24
2013
NFC DIVISIONAL PLAYOFF
SEATTLE 23, New Orleans 15
NFC CHAMPIONSHIP
SEATTLE 23, San Francisco 17
SUPER BOWL XLVIII
Seattle 43, Denver 8
2012
NFC WILD CARD GAME
Seattle 24, WASHINGTON 14
NFC DIVISIONAL PLAYOFF
ATLANTA 30, Seattle 28
2010
NFC WILD CARD GAME
SEATTLE 41, New Orleans 36
NFC DIVISIONAL PLAYOFF
CHICAGO 35, Seattle 24
2007
NFC WILD CARD GAME
SEATTLE 35, Washington 14
NFC DIVISIONAL PLAYOFF
GREEN BAY 42, Seattle 20
2006
NFC WILD CARD GAME
SEATTLE 21, Dallas 20
NFC DIVISIONAL PLAYOFF
CHICAGO 27, Seattle 24 (OT)
2005
NFC DIVISIONAL PLAYOFF
SEATTLE 20, Washington 10
NFC CHAMPIONSHIP
SEATTLE 34, Carolina 14
SUPER BOWL XL
Pittsburgh 21, Seattle 10
2004
NFC WILD CARD GAME
St. Louis 27, SEATTLE 20
2003
NFC WILD CARD GAME
GREEN BAY 33, Seattle 27 (OT)
1999
AFC WILD CARD GAME
Miami 20, SEATTLE 17
1988
AFC DIVISIONAL PLAYOFF
CINCINNATI 21, Seattle 13
1987
AFC WILD CARD GAME
HOUSTON 23, Seattle 20 (OT)
1984
AFC WILD CARD GAME
SEATTLE 13, L.A. Raiders 7
AFC DIVISIONAL PLAYOFF
MIAMI 31, Seattle 10
1983
AFC WILD CARD GAME
SEATTLE 31, Denver 7
AFC DIVISIONAL PLAYOFF
Seattle 27, MIAMI 20
AFC CHAMPIONSHIP
L.A. RAIDERS 30, Seattle 14
Detroit Lions
Overall record: 7-12 (.368)
Wild card record: 0-8
Championships won: Four*
YEAR-BY-YEAR RESULTS
2014
NFC WILD CARD GAME
DALLAS 24, Detroit 20
2011
NFC WILD CARD GAME
NEW ORLEANS 45, Detroit 28
1999
NFC WILD CARD GAME
WASHINGTON 27, Detroit 13
1997
NFC WILD CARD GAME
TAMPA BAY 20, Detroit 10
1995
NFC WILD CARD GAME
PHILADELPHIA 58, Detroit 37
1994
NFC WILD CARD GAME
GREEN BAY 16, Detroit 12
1993
NFC WILD CARD GAME
Green Bay 28, DETROIT 24
1991
NFC DIVISIONAL PLAYOFF
DETROIT 38, Dallas 6
NFC CHAMPIONSHIP GAME
WASHINGTON 41, Detroit 10
1983
NFC DIVISIONAL PLAYOFF
SAN FRANCISCO 24, Detroit 23
1982
NFC WILD CARD GAME
WASHINGTON 31, Detroit 7
1970
DIVISIONAL PLAYOFF
DALLAS 5, Detroit 0
1957
DIVISIONAL PLAYOFF
Detroit 31, SAN FRANCISCO 27
NFL CHAMPIONSHIP
DETROIT 59, Cleveland 14
1954
NFL CHAMPIONSHIP
Cleveland 56, DETROIT 10
1953
NFL CHAMPIONSHIP
DETROIT 17, Cleveland 16
1952
DIVISIONAL PLAYOFF
DETROIT 31, L.A. Rams 21
NFL CHAMPIONSHIP
Detroit 17, CLEVELAND 7
1935
NFL CHAMPIONSHIP
DETROIT 26, N.Y. Giants 7
* = Titles won prior to Super Bowl era. The Lions have never played in a Super Bowl.
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