Births

Birth Announcements

Capital Medical Center

Englund, Danielle and Tyson, Centralia, a boy, Finnley Robert Englund, Oct. 29, 2019

Hoonan, Brittney and Todd, Olympia, a boy, Winston Keith Hoonan, Oct. 12, 2019

Jelovich, Jill and Travis, Aberdeen, a boy, Drew Mason Jelovich, Oct. 5, 2019

Larsen, Sara and Steve, Olympia, a girl, Annika Grace Larsen, Oct. 28, 2019

Powe Colley, Whitney and Daniel, Tumwater, a boy, Oliver Ethan William Colley, Oct. 24, 2019

Ressideh Celestres, Yasaman and Chad, Olympia, a girl, Aria Celestres, Oct. 24, 2019

Shetty Kanchukatla, Ramya-Sri and Satish, Olympia, a boy, Krishiv Kanchukatla, Oct. 21, 2019

Thompson, Chelsea and Michael, Olympia, a boy, Miles Nathan Thompson, Oct. 12, 2019

Providence St. Peter Hospital

Currall, Bridget and Michael, a boy, Ethan Currall, Oct. 23, 2019

Maslen, Alyssa and Brice, Elma, a girl, Charlotte Louise Maslen, Oct. 28, 2019

Miller, Breanna and Kenneth, Roy, a girl, Heidi Miller, Oct. 1, 2019

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