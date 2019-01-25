Birth Announcements for week ending Jan. 25, 2019

Capital Medical Center
LILTA, Chandini and Alexander, Chehalis, a girl, Camila Chandini, Jan. 11
MORGAN, Sarah and Raymond, Olympia, a girl, Raynbow Aurora- Jeanie, Jan. 10
PENA-PUGH/HULL, Julie and Ahren, Olympia, a girl, Aria Vera Hull, Jan. 10
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SANER, Lindsey and Brandon, Tumwater, a boy, Crew Scott, Jan. 7
Providence St. Peter Hospital
KANICK, Jennifer and Paul, Shelton, a boy, Kellen Gene, Jan. 17
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PERVA, Sarah and Earl, Olympia, a boy, Liam Michael, Oct. 27
STEWART, Jessica and Jason, Olympia, a boy, Jackson Michael, Jan. 17
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