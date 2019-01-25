Births

Birth Announcements for week ending Jan. 25, 2019

The Olympian

January 25, 2019 11:44 AM

Capital Medical Center

LILTA, Chandini and Alexander, Chehalis, a girl, Camila Chandini, Jan. 11

MORGAN, Sarah and Raymond, Olympia, a girl, Raynbow Aurora- Jeanie, Jan. 10

PENA-PUGH/HULL, Julie and Ahren, Olympia, a girl, Aria Vera Hull, Jan. 10

SANER, Lindsey and Brandon, Tumwater, a boy, Crew Scott, Jan. 7

Providence St. Peter Hospital

KANICK, Jennifer and Paul, Shelton, a boy, Kellen Gene, Jan. 17

MESSENGER/CHIPMAN, Hannah and Colin, Olympia, a girl, Addalyn Rose Chipman, Jan. 17

PERVA, Sarah and Earl, Olympia, a boy, Liam Michael, Oct. 27

STEWART, Jessica and Jason, Olympia, a boy, Jackson Michael, Jan. 17

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