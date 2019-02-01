Births

Birth Announcements for week ending Feb. 1, 2019

The Olympian

February 01, 2019 11:45 AM

New Day Midwifery

ALLEN, Asia and Theo, Olympia, a girl, Nasiima Zyrai, Dec. 19

BUNNELL, Elizabeth and Ryan, Olympia, a girl, Audrey Nova, Dec. 16

CAULFIELD, Lanae and Gregory, Olympia, a boy, Ollie Ennis, Dec. 12

CHASE, Erin and Jesse, Olympia, a girl, Iris River, Dec. 22

FRY, Breckyn and David, Elma, a girl, Amira Grace, Dec. 20

GONZALEZ, Mirranda and Alberto, Centralia, a boy, Judan Joel, Dec. 28

PRICE, Jayla and John, Centralia, a boy, Onyx Xavior, Dec. 4

SCOTT, Nancy and Justin, Shelton, a girl, Lucy Lynne, Dec. 27

SCHMIDT, Lauralee and Ken, Elma, a girl, Irelynn Grace, Dec. 29

TENNANT, Jasmine and Jacob, Tumwater, a girl, Orlina Joy, Dec. 12

Capital Medical Center

CHEPLE/RE, Landi and Matthew, Olympia, a boy, Barrett Arnold Ernest Re, Jan. 14

EMERSON, Christina and Addison, Skokomish Nation, a girl, Haséyá Cristina, Jan. 18

GOWER/GUTHRIE, Amanda and Milne, Olympia, a girl Alyiah Gower, Jan. 18

HARRIS, Nicole and Diamond, Olympia, a boy, Djayen Vade, Jan. 21

INGLIN, Katherine and Aaron, Olympia, a boy, Rhys Wolff, Jan. 20

ROWAN, Julianne and Sean, Shelton, a girl, Natalie Jane, Jan. 22

VANDERVORT, Kendra and Shawn, Elma, a girl, Elanore Ainsley, Jan. 21

Providence St. Peter Hospital

FLETCHER/DURONCELAY, Amanda and Xavier, Tumwater, a girl, Xenaiya Jade Duroncelay, Jan. 30

JOHNSON, Nicole and Adam, Olympia, a girl, Avalyn May, Jan. 23

NOLAN/MINTON, Melissa and Tom, Elma, a girl, Taylor Marie Minton, Jan. 25

WHITNEY/KASPRZAK, Megan and Justin, Lacey, a boy, Greyson Wallace Kasprzak, Jan. 28

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