Births
Birth Announcements
Capital Medical Center
Berger, Molly and Matthew, Olympia, a boy, Lev Sebastian Berger, July 27, 2019
Correa Collins, Kami and Arturo, Lacey, a girl, Arabelle Elizabeth Correa, July 23, 2019
Gadbaw, Lisa and Brian, Tumwater, a boy, Jackson Scott Gadbaw, July 12, 2019
Hankins Linson, Jessica and Jeremy, Lacey, a boy, Jameson Ira Linson, June 27, 2019
Hanna Longmire, Kelsey and Jacob, Lacey, a boy, Alerion Lee Longmire, June 16, 2019
Harvey, Jamie and Corey, Lacey, a girl, Charlotte Ann Harvey, July 19, 2019
Leasure Randall, Mariana and Kyle, Shelton, a girl, Nereida Elizabeth Randall, July 1, 2019
Mangus, Katelyne and Jesse, Olympia, a girl, Hazel Lynn Mangus, June 28, 2019
McGeatchy Bickford, Stephanie and Rex, Tenino, a girl, Eris Jayde-Marie Bickford, July 3, 2019
Preston Jerome, Mackenzie and Brandon, Tumwater, a girl, Skye Jerome, June 16, 2019
Rivera-Flodstrom Flodstrom, Amber and Kevin, Lacey, a boy, Levi Douglas Rivera-Flodstrom, June 17, 2019
Seversike, Issabella and David, Olympia, a girl, Nora Jane Kealakai Seversike, June 23, 2019
Smith Lucas, Nichol and Ben, Centralia, a boy, Kian James Lucus, July 15, 2019
Trinidad, Lydia and Marty, Olympia, a girl, Isabel Rose Leonor Trinidad, July 18, 2019
Providence St. Peter Hospital
Adelini, Ashley and Damien, Lacey, a boy, Legolas Enzo Adelini, July 15, 2019
Betts, Megan and Zakery, Centralia, a girl, Lilith Rayne Betts, July 12, 2019
Diaz Uribe, Sarah and Paul, Olympia, a girl, Kairi Uribe-Diaz, July 14, 2019
Edwards Gunter, Christina and Jeffrey, Olympia, a boy, Leo Thomas Gunter, Aug. 1, 2019
Ferris, Alicia and Nicholas, Olympia, a girl, Ella Rose Ferris, July 12, 2019
Homan Shotswell, Samantha and Adam, Olympia, a boy, Logan Shotswell, July 12, 2019
Palmer Larson, Madylin and Brett, Elma, a girl, McKinley Lynn Larson, July 25, 2019
Mejia, Linsey and Jesus, Chehalis, a boy, Leonel Jesus Mejia, July 31, 2019
Robles Williams, Valerie and Kamaka, Olympia, a girl, Liliana Nazalie Williams, July 25, 2019
Rossi, Trinity and Michael, Olympia, a girl, Coraline Sage Rossi, July 1, 2019
Rue Cook, Danielle and Kamron, Olympia, a boy, Leonardo Anthony Cook, July 19, 2019
Townsend, Summer and Joseph, Yelm, a girl, Chelsie Paige Townsend, July 15, 2019
Tucker, Kellyn and Ryan, Lacey, a boy, Abraham Charles Tucker, July 5, 2019
Vanessa Goering, Victoria and Randell, Lacey, a boy, Noah Wyatt Goering, July 15, 2019
Villanueva, Tiffany and Francisco, Rochester, a boy, Liam Xavier Villanueva, July 7, 2019
Walczyk, Katie and Alex, Shelton, a girl, Bexley Eleanor Walczyk, July 9, 2019
Williams, Casandra and Daniel, Yelm, a boy, Klarkston Williams, July 4, 2019
Wood Hall, Adrianna and Zachery, Olympia, a boy, Payton Michael Hall, July 24, 2019
Wood White, Jolynn and Bryan, Olympia, a boy, Myles Alexander White, July 8, 2019
New Day Midwifery
Beutel, Heath, Montesano, a boy, Bodhi Lane Beutel, June 26, 2019
Burger, Angi and Kristian, Raymond, a boy, Atlas Steven Burger, July 9, 2019
Fullington, Julia and Jacob, Olympia, a girl, Juliana Grace Fullington, July 15, 2019
Hawkins, Samantha and Tyrel, Chehalis, a girl, Naomi Elizabeth Hawkins, June 25, 2019
Jardine, Dana and Dion, Olympia, a girl, Tiger Jellybean Jardine, July 24, 2019
Moore, Kallie and Scott, Olympia, a boy, Smith Kaz Moore, June 18, 2019
Neubauer, Kendl and Joseph, Roy, a girl, Kalina Marie Neubauer, July 30, 2019
Noble, Stephanie and Shawn, Lacey, a girl, Cheyenne Marie Noble, July 22, 2019
Reyes Bastian, Tiffani and Manuel, Tumwater, a girl, Myah Frances Reyes Bastian, July 2, 2019
Tarilton, Tasha and Andrew, Tumwater, a girl, Cecilea Forrest Tarilton, July 18, 2019
Thompson Gilbert, Colleen and Tobin, Olympia, a girl, Esme Charlene Thompson Gilbert, June 21, 2019
Wilson, Tina and Zeb, Tumwater, a boy, Cormac Tyndall Wilson, July 13, 2019
Comments