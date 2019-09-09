Births
Birth Announcements
Capital Medical Center
Burkle Moore, Rachael and Gregory, Winlock, a boy, Asher Alden Moore, Aug. 2, 2019
Courtney, Marisa and Patrick, Olympia, a girl, Audrey Marie Courtney, Aug. 16, 2019
Davis, Toree, Olympia, a girl, Zelda Rosemary Linnenkugel, Aug. 22, 2019
Eastman Strickland, Mekenzie and Justin, Centralia, a girl, Miley Brooklyn Paige Strickland, Aug. 5, 2019
Glenn Woodruff, Tonya and Nicholas, Aberdeen, a girl, Hadley Mae Woodruff, Aug. 20, 2019
Guenther, Tawnya and Dennis, Ethel, a boy, Lukas Cole Guenther, Aug. 21, 2019
Kingsbury, Rashell and Micheal, Lacey, a boy, Dash Edward Kingsbury, Aug. 23, 2019
Marks Lamont, Briana and Maxin, Shelton, a boy, Hunter Brian Michael Lamont, Aug. 22, 2019
Providence St. Peter Hospital
Lobe, Desiree and Kyle, Olympia, a girl, Averie Elizabeth Lobe, Aug. 19, 2019
McMurray Briggs, Leah and Joshua, Olympia, a girl, Kinsley Rose Briggs, Aug. 21, 2019
Mowrey, Alexandra and Brandon, Olympia, a boy, Beaudry Mowrey, Aug. 4, 2019
Novoa, Emily and Blake, Olympia, a boy, Leo Reed Novoa, Aug. 7, 2019
New Day Midwifery
Brown, Emma and Wes, Raymond, a boy, Jameson Wesley Brown, Aug. 13, 2019
Brumbaugh, Rebecca and Gary, Shelton, a girl, Bernadette Lynn Brumbaugh, Aug. 10, 2019
Clark, Kelsey and Toby, Olympia, a boy, Wyatt Roan Clark, Aug. 9, 2019
Evans, Sarah and Daniel, Lacey, a boy, Everett Eugene Evans, Aug. 5, 2019
Guenther, Carlie and James, Chehalis, a boy, Banks Wilder Guenther, Aug. 16, 2019
Neva, Crystal and Jake, Olympia, a boy, Orion John Neva, Aug. 15, 2019
Ramsey Blossom, Jasmine and Luna, Olympia, a girl, Mira Clementine Ramsey-Blossom, Aug. 16, 2019
Tran, Brittany, Lacey, a boy, Levi Gabriel Tran, Aug. 4, 2019
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